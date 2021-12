“Harry Potter – il torneo delle Case di Hogwarts” con Helen Mirren debutta stasera su Sky

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Aspettando il ritorno addel cast dinell’attesa reunion per il ventesimo anniversario della saga arriva, dal 27 dicembre al 30 dicembre alle 20.10 in prima tv assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW,– ildi. Si tratta dell’epico quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, condotto da. Il programma vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses e sarà impreziosito da magici cameo degli ex studenti di. Da Tom Felton a Simon Fisher-Becker; da Shirley Henderson a Luke Youngblood, oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno. © Warner ...

Quattro puntate condotte da Helen Mirren in cui i fan metteranno alla prova la loro conoscenza della saga. E il 1° gennaio "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" lo speciale che riunirà il cast.