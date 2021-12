Globe Soccer Awards | Kylian Mbappé miglior giocatore del 2021

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Vittoria per l’attaccante franceseai: è lui ildell’anno C’è gloria anche per, campione della Francia e del PSG. Il calciatore francese ha ricevuto il premio comedelaiin corso di svolgimento a Dubai. Un’annata importante per ilche ha dichiarato di voler scrivere la storia del calcio. In questa frase sicuramente c’è tanto di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'Italia è la miglior nazionale di calcio del 2021 . I campioni d'Europa sono stati premiati durante i GlobalAwards in corso a Dubai. Il premio è stato ritirato del presidente della Figc,Gabriele Gravina, e dal capitano azzurro, Leonardo Bonucci. Un premio che Gravina ha attribuito "alla qualità ...L'Italia ha vinto il premio come miglior nazionale di calcio del 2021. I campioni d'Europa hanno ottenuto il riconoscimento nel corso deiAwards in corso a Dubai. Il premio è stato ritirato del presidente della Figc, Gabriele Gravina, e dal capitano azzurro, Leonardo Bonucci. Un premio che Gravina ha attribuito "alla qualità ...Dubai, 27 dic. - (Adnkronos) - L'Italia, campione d'Europa, vince il premio di miglior Nazionale del 2021 ai Globe Soccer di Dubai. Presenti a ritirare il riconoscimento il presidente della Figc ...Dal palco di Dubai, in occasione della cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards, arriva il riconoscimento più bello per l'Italia. Gli Azzurri sono ...