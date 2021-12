F1, Gasly non si nasconde: “Io dovrei essere la scelta più ovvia per la Red Bull” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il pilota dell’Alpha Tauri, Pierre Gasly, nel corso di un’intervista riportata da gpfans.com, non ha nascosto la propria intenzione di tornare in un top team di Formula 1: “Penso che si tratti chiaramente di una mossa chiave, ma dovremo vedere quale sarà la visione della Red Bull nelle prossime due stagioni, anche perché ormai sono otto anni che sono con loro ed è un periodo di tempo lungo. Al momento dispongono di una macchina molto competitiva ed ho bisogno di vedere cosa fanno con Verstappen e come andranno avanti, ma ovviamente devo pensare anche alla mia carriera. Sono ancora molto giovane, ho 25 anni, ma il mio obiettivo è quello di essere in prima fila nel momento in cui si opterà per un sostituto”. “Ho chiuso il mondiale al 9° posto e gli otto piloti giunti davanti a me guidano per i quattro migliori ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il pilota dell’Alpha Tauri, Pierre, nel corso di un’intervista riportata da gpfans.com, non ha nascosto la propria intenzione di tornare in un top team di Formula 1: “Penso che si tratti chiaramente di una mossa chiave, ma dovremo vedere quale sarà la visione della Rednelle prossime due stagioni, anche perché ormai sono otto anni che sono con loro ed è un periodo di tempo lungo. Al momento dispongono di una macchina molto competitiva ed ho bisogno di vedere cosa fanno con Verstappen e come andranno avanti, mamente devo pensare anche alla mia carriera. Sono ancora molto giovane, ho 25 anni, ma il mio obiettivo è quello diin prima fila nel momento in cui si opterà per un sostituto”. “Ho chiuso il mondiale al 9° posto e gli otto piloti giunti davanti a me guidano per i quattro migliori ...

