Edoardo Bennato: “Le favole sono sempre attuali” (Di martedì 28 dicembre 2021) NAPOLI – “Ho utilizzato spesso il canovaccio delle favole nelle mie canzoni; ‘Pinocchio’ e ‘Peter Pan’ le ho trovate utili per ironizzare, criticare e interpretare la realtà che ci circonda… anche ‘Il Pifferaio Magico’. “La fantastica storia del Pifferaio Magico” è la mia interpretazione della leggenda classica. Sì, è un progetto del 2005, ma è sempre attuale, come tutte le favole”. E’ quanto afferma, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook e ripreso da Red Ronnie, il cantautore partenopeo Edoardo Bennato (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 28 dicembre 2021) NAPOLI – “Ho utilizzato spesso il canovaccio dellenelle mie canzoni; ‘Pinocchio’ e ‘Peter Pan’ le ho trovate utili per ironizzare, criticare e interpretare la realtà che ci circonda… anche ‘Il Pifferaio Magico’. “La fantastica storia del Pifferaio Magico” è la mia interpretazione della leggenda classica. Sì, è un progetto del 2005, ma èattuale, come tutte le”. E’ quanto afferma, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook e ripreso da Red Ronnie, il cantautore partenopeo(foto). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Edoardo Bennato: 'Le favole sono sempre attuali' - RADIOEFFEITALIA : Edoardo Bennato - La torre di Babele - AncoraRadio : Red Ronnie: Edoardo Bennato mi ha appena mandato questo video dove fa considerazioni sull’uso delle favole per racc… - BenedettaPetru6 : RT @signori_massimo: @il__Maestro @SplendorSolis00 in fila per 3 di Edoardo Bennato lo spiega chiaramente - signori_massimo : @il__Maestro @SplendorSolis00 in fila per 3 di Edoardo Bennato lo spiega chiaramente -