Dramma nella casa del Grande Fratello: Soleil sviene e cade a faccia a terra e viene lasciata li. Ecco perché, è bufera (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Ubriaca fradicia”: Soleil Sorge a terra, crolla davanti a tutti. È successo di tutto stanotte nella casa del GF Vip. Soleil Sorge esagera e finisce stesa a terra davanti a tutti. Cosa sta succedendo a Soleil Sorge? Proprio a poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello Vip è crollata a terra davanti a tutti. Vediamo cosa è successo stanotte. C’è qualcosa che non va. Soleil Sorge nelle ultime ore è davvero irriconoscibile. I fan e tutto il pubblico hanno assistito allo spettacolo triste del suo crollo ieri notte nella casa più spiata d’Italia. Quest’anno le feste di Natale sono state un po’ sottotono rispetto all’edizione precedente. Senza la puntata in diretta, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Ubriaca fradicia”:Sorge a, crolla davanti a tutti. È successo di tutto stanottedel GF Vip.Sorge esagera e finisce stesa adavanti a tutti. Cosa sta succedendo aSorge? Proprio a poche ore dalla nuova diretta delVip è crollata adavanti a tutti. Vediamo cosa è successo stanotte. C’è qualcosa che non va.Sorge nelle ultime ore è davvero irriconoscibile. I fan e tutto il pubblico hanno assistito allo spettacolo triste del suo crollo ieri nottepiù spiata d’Italia. Quest’anno le feste di Natale sono state un po’ sottotono rispetto all’edizione precedente. Senza la puntata in diretta, ...

