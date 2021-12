Covid: il virus ferma “Domenica In” e Jovanotti (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’aumento dei casi Covid è una delle notizie che più circola in questi giorni. L’atmosfera di festa per l’arrivo del Natale è celata spesso dal velo della pandemia di Coronavirus che, ancora dopo più di due anni e, nonostante la terza dose vaccino inoculata, il virus continua a limitare la routine di tutti. Il contagio Leggi su gossivip.myblog (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’aumento dei casiè una delle notizie che più circola in questi giorni. L’atmosfera di festa per l’arrivo del Natale è celata spesso dal velo della pandemia di Coronache, ancora dopo più di due anni e, nonostante la terza dose vaccino inoculata, ilcontinua a limitare la routine di tutti. Il contagio

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Ho il virus, passera anche questo': così Jovanotti annuncia sui social di essere positivo al Covid. 'Ho la febbre… - rtl1025 : ???? ''Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rap… - LaStampa : Ucciso dal Covid l’ex campione del mondo di kickboxing che negava l’esistenza del virus - AdornatoAntonio : RT @contropiano: “Don’t look up”, è la parola d’ordine neoliberista. Che si tratti di un virus o di una cometa, basta chiudere gli occhi e… - ciopweller : Il Covid sta stringendo il cerchio intorno a me. Amici e colleghi con 39 di febbre e che non sanno ancora se sia in… -