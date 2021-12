Covid Germania oggi, 13.908 contagi e 69 decessi (Di lunedì 27 dicembre 2021) In Germania sono più di sette milioni i casi confermati di Covid-19 dall’inizio della pandemia. I dati riportati dall’Istituto Robert Koch segnalano 13.908 contagi accertati nelle ultime 24 ore e altri 69 decessi, che portano il bollettino a 7.005.289 casi con 110.433 vittime e circa 6.156.500 le persone guarite dopo aver contratto il Covid-19. Il dato sui contagi è in calo rispetto agli ultimi giorni, in parte per il minor numero di test effettuati nel fine settimana. L’incidenza per 100.000 abitanti su sette giorni è di 222,7 casi, in calo rispetto ai giorni scorsi. I casi attivi sono circa 738.400. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Insono più di sette milioni i casi confermati di-19 dall’inizio della pandemia. I dati riportati dall’Istituto Robert Koch segnalano 13.908accertati nelle ultime 24 ore e altri 69, che portano il bollettino a 7.005.289 casi con 110.433 vittime e circa 6.156.500 le persone guarite dopo aver contratto il-19. Il dato suiè in calo rispetto agli ultimi giorni, in parte per il minor numero di test effettuati nel fine settimana. L’incidenza per 100.000 abitanti su sette giorni è di 222,7 casi, in calo rispetto ai giorni scorsi. I casi attivi sono circa 738.400. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - ilriformista : La ‘lezione’ tedesca su come intervenire contro il #Coronavirus: col #lockdown per i non vaccinati i casi scesi da… - rtl1025 : ?? In Germania i casi di #Covid sono passati da più di 74mila a 10mila. A incidere è stata la scelta fatta il 2 dice… - crispadafora : RT @Corriere: Berlino, da 74mila a 10mila casi dopo il lockdown dei no vax - Pragma_News : In Germania i contagi da Covid calano dopo il lockdown dei non vaccinati: «Ma ora arriva l’onda Omicron» by… -