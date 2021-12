Covid e Capodanno blindato: l’Italia verso il 2022 tra stop a concerti in piazza e discoteche chiuse (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’aumento dei contagi da Coronavirus ha spinto il Governo italiano a correre ai ripari con il decreto per le festività che, nel secondo Capodanno in pandemia, vedrà piazze vuote e discoteche chiuse. stop agli eventi pubblici quali concerti e balli nei locali, mentre prosegue la campagna vaccinale che, da oggi, prevede l’estensione della terza dose ai minorenni tra 16 e 17 anni e 12-15enni fragili. Covid, Capodanno 2022 blindato in tutta Italia: cosa è vietato e cosa si può fare Mentre continuano a aumentare i contagi tra i giovani, l’Italia si avvicina al suo secondo Capodanno blindato per effetto dell’ultimo decreto festività che ha chiuso alla possibilità di eventi pubblici ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’aumento dei contagi da Coronavirus ha spinto il Governo italiano a correre ai ripari con il decreto per le festività che, nel secondoin pandemia, vedrà piazze vuote eagli eventi pubblici qualie balli nei locali, mentre prosegue la campagna vaccinale che, da oggi, prevede l’estensione della terza dose ai minorenni tra 16 e 17 anni e 12-15enni fragili.in tutta Italia: cosa è vietato e cosa si può fare Mentre continuano a aumentare i contagi tra i giovani,si avvicina al suo secondoper effetto dell’ultimo decreto festività che ha chiuso alla possibilità di eventi pubblici ...

