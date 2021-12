Capodanno con sole e caldo, pioggia solo fino a metà settimana (Di lunedì 27 dicembre 2021) Questa ultima settimana dell’anno comincia nel segno di un nuovo passaggio perturbato in arrivo da ovest che nella seconda parte di oggi interesserà gran parte dell’Italia coinvolgendo questa volta con più decisione anche la Sicilia e l’estremo Sud. Le precipitazioni più importanti – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it – sono attese nel settore tirrenico e in Sicilia mentre al Nord saranno in generale scarse e con modeste e fugaci nevicate su parte delle Alpi. L’origine atlantica della perturbazione non modificherà il quadro termico, con le temperature che soprattutto al Centro-Sud, a dispetto di nuvole e piogge, rimangono sopra la norma. Domani, martedì, gli strascichi di questo passaggio determineranno le ultime piogge al Sud e nel nordest della Sicilia. La ventilazione si disporrà da nordovest con afflusso di aria leggermente più fresca sul Meridione. Ammassi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Questa ultimadell’anno comincia nel segno di un nuovo passaggio perturbato in arrivo da ovest che nella seconda parte di oggi interesserà gran parte dell’Italia coinvolgendo questa volta con più decisione anche la Sicilia e l’estremo Sud. Le precipitazioni più importanti – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it – sono attese nel settore tirrenico e in Sicilia mentre al Nord saranno in generale scarse e con modeste e fugaci nevicate su parte delle Alpi. L’origine atlantica della perturbazione non modificherà il quadro termico, con le temperature che soprattutto al Centro-Sud, a dispetto di nuvole e piogge, rimangono sopra la norma. Domani, martedì, gli strascichi di questo passaggio determineranno le ultime piogge al Sud e nel nordest della Sicilia. La ventilazione si disporrà da nordovest con afflusso di aria leggermente più fresca sul Meridione. Ammassi ...

