Botti di Capodanno, Fondi Vera: “Il Sindaco emetta ordinanza per proibirne l’uso” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Fondi -“Decessi e ferimenti di persone di ogni età, in particolare adolescenti, sofferenza e pericoli per animali domestici, danni a cose e immobili, rischi per l’ambiente e la qualità dell’aria”. Il gruppo di Fondi Vera elenca le ragioni che sono alla base della richiesta di un’ordinanza per dire no ai Botti di Capodanno. “Sono tante le ragioni che hanno spinto il nostro Movimento – scrive Fondi Vera in una nota – a suggerire al Consigliere Comunale Francesco Ciccone di presentare un’interrogazione al Sindaco nel corso dell’ultima seduta della massima assise. Il fragore causato da petardi e Botti, in particolare, provoca negli animali disorientamento, paura, reazioni incontrollate come la fuga. Sono migliaia ogni anno ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 dicembre 2021)-“Decessi e ferimenti di persone di ogni età, in particolare adolescenti, sofferenza e pericoli per animali domestici, danni a cose e immobili, rischi per l’ambiente e la qualità dell’aria”. Il gruppo dielenca le ragioni che sono alla base della richiesta di un’per dire no aidi. “Sono tante le ragioni che hanno spinto il nostro Movimento – scrivein una nota – a suggerire al Consigliere Comunale Francesco Ciccone di presentare un’interrogazione alnel corso dell’ultima seduta della massima assise. Il fragore causato da petardi e, in particolare, provoca negli animali disorientamento, paura, reazioni incontrollate come la fuga. Sono migliaia ogni anno ...

Advertising

LucaBizzarri : Se a capodanno mi spaventi il cane per accendere dei botti ti perdono solo perché sei minorenne (e giustamente non… - marta6X6 : RT @carloemme50: A Capodanno mi occuperò di Nino e delle sue paure dei botti. Siano maledetti tutti gli imbecilli che hanno bisogno di ques… - caringhar : buongiorno la mattinata inizia con me affacciata alla finestra che urlo ‘smettetela con i botti RINCOGLIONITI’ e da… - ottopagine : Capodanno sicuro: ad Agropoli vietati botti in aree pedonali e luoghi sensibili #Agropoli - Greenboy1974 : Botti di capodanno in anticipo! #bumbumbum al cubo! Ecco 9 idioti in meno (allargare l'immagine) ???? -