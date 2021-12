Tegola per Spalletti: il giocatore è positivo al Covid (Di domenica 26 dicembre 2021) Brutte notizie arrivano in casa Napoli, Fabian Ruiz è positivo al Covid. Il giocatore già alle prese da tempo con un infortunio, sarà costretto nuovamente a stare fermo ai box. Il suo rientro in campo era previsto per la prossima importante sfida contro la Juventus ma adesso, lo spagnolo rischia seriamente di saltare il big match. ? Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/3oWIaT4yL2— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 26, 2021 La sfortuna continua ad abbattersi sui partenopei che stanno vivendo un periodo terribile. Dunque, altra brutta notizia per Spalletti in una ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 dicembre 2021) Brutte notizie arrivano in casa Napoli, Fabian Ruiz èal. Ilgià alle prese da tempo con un infortunio, sarà costretto nuovamente a stare fermo ai box. Il suo rientro in campo era previsto per la prossima importante sfida contro la Juventus ma adesso, lo spagnolo rischia seriamente di saltare il big match. ? Fabian Ruiz è risultatoal-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/3oWIaT4yL2— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 26, 2021 La sfortuna continua ad abbattersi sui partenopei che stanno vivendo un periodo terribile. Dunque, altra brutta notizia perin una ...

Advertising

Uther_Raffaele : 2n passavamo la giornata a scambiare auguri con chiunque, ogni porta era una casa, ogni casa una festa, odore di ca… - framiriello : +++ TEGOLA PER I FANTALLENATORI +++ - janettegb66 : @MikPik78 @barbarab1974 Ne abbiamo dello squilibrio da sempre ?? - minim9ni : no ve lo giuro mi tocca stare a digiuno fino a stasera per colpa del mio corpo mi caschi in testa una tegola - Maignangioia : Già sono pronto a 'Tegola Milan: strappo del colon per Leao, troppo Panettone. 5 mesi di stop' Tanto ormai ce li i… -

Ultime Notizie dalla rete : Tegola per Denis Shapovalov positivo al Covid: le sue attuali condizioni ... precedendo tutti gli altri che aspetteranno l'ultima settimana del mese di dicembre per approdare in terra oceanica. Una brutta tegola, all'arrivo a Sydney, ha però complicato i piani del giocatore ...

Tegola sulle Luminarie: 'Rischio assembramenti', il sindaco di Larino annulla la manifestazione Si dicono tristi e dispiaciuti anche i tanti che avrebbero voluto partecipare per la prima volta quest'anno. E se alcuni la prendono con 'filosofia', tanti altri trovano la scelta inopportuna e ...

La nuova tegola per le discoteche, Bocciardo (Silb): “Favorirà gli abusivi” LaVoceDiGenova.it Tegola Napoli, Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 Brutte notizie in casa Napoli, ancora il Covid-19 che incombe sul campionato! Fabian Ruiz è risultato positivo ad un tampone effettuato in Spagna. Di seguito, il tweet ufficiale del club azzurro Tegol ...

NBA, Paul George si ferma per infortunio Tegola per i Los Angeles Clippers che dovranno fare a meno, almeno per un mese, di Paul George. Il giocatore per un problema al gomito dovrà infatti fermarsi per più tempo del p ...

... precedendo tutti gli altri che aspetteranno l'ultima settimana del mese di dicembreapprodare in terra oceanica. Una brutta, all'arrivo a Sydney, ha però complicato i piani del giocatore ...Si dicono tristi e dispiaciuti anche i tanti che avrebbero voluto parteciparela prima volta quest'anno. E se alcuni la prendono con 'filosofia', tanti altri trovano la scelta inopportuna e ...Brutte notizie in casa Napoli, ancora il Covid-19 che incombe sul campionato! Fabian Ruiz è risultato positivo ad un tampone effettuato in Spagna. Di seguito, il tweet ufficiale del club azzurro Tegol ...Tegola per i Los Angeles Clippers che dovranno fare a meno, almeno per un mese, di Paul George. Il giocatore per un problema al gomito dovrà infatti fermarsi per più tempo del p ...