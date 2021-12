“Stanotte a Napoli”, marketing turistico per la città (Di domenica 26 dicembre 2021) di Sergio Fedele* e Bernardo Amodio** Stamattina a nome degli operatori turistici che rappresentiamo abbiamo sentito l’esigenza di ringraziare Alberto Angela che con la trasmissione di ieri dedicata a Napoli ha acceso una straordinaria luce sulla città, luce che ha incantato gli occhi di milioni di telespettatori. È stato un grande regalo per tutti noi questo affascinante racconto in cui la bellezza, l’arte, la cultura hanno mostrato quanto sia travolgente la potenziale capacità d’attrazione della città. Un percorso magico che ha toccato il Mann e gli altri Musei, le Catacombe del Rione Sanità, la Cappella e il Tesoro di San Gennaro, la Galleria Borbonica, la Napoli sotterranea di San Lorenzo Maggiore, il legame tuttora vivo con Diego Armando Maradona nello stadio che gli è stato dedicato. Una magica serata che si è ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) di Sergio Fedele* e Bernardo Amodio** Stamattina a nome degli operatori turistici che rappresentiamo abbiamo sentito l’esigenza di ringraziare Alberto Angela che con la trasmissione di ieri dedicata aha acceso una straordinaria luce sulla, luce che ha incantato gli occhi di milioni di telespettatori. È stato un grande regalo per tutti noi questo affascinante racconto in cui la bellezza, l’arte, la cultura hanno mostrato quanto sia travolgente la potenziale capacità d’attrazione della. Un percorso magico che ha toccato il Mann e gli altri Musei, le Catacombe del Rione Sanità, la Cappella e il Tesoro di San Gennaro, la Galleria Borbonica, lasotterranea di San Lorenzo Maggiore, il legame tuttora vivo con Diego Armando Maradona nello stadio che gli è stato dedicato. Una magica serata che si è ...

