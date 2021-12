Roma, in giro per il centro con un regalo di Natale contenente droga: arrestato (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma centro hanno arrestato un 38enne delle Filippine, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stava camminando in via delle Quattro Fontane, i Carabinieri hanno notato l’uomo che, alla loro vista, ha assunto un atteggiamento guardingo e agitato, cosa che li ha portati a fermarlo per una verifica. Ad un primo accertamento, i Carabinieri non hanno riscontrato nulla di anomalo ma il persistere dello stato nervoso del 38enne ha convinto i Carabinieri ad ispezionare anche il pacchetto regalo che aveva al seguito. Infatti, occultate all’interno di una busta con decorazioni natalizie, i militari hanno rinvenuto 35 grammi di shaboo. La droga è stata sequestrata unitamente ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 dicembre 2021)– I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagniahannoun 38enne delle Filippine, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stava camminando in via delle Quattro Fontane, i Carabinieri hanno notato l’uomo che, alla loro vista, ha assunto un atteggiamento guardingo e agitato, cosa che li ha portati a fermarlo per una verifica. Ad un primo accertamento, i Carabinieri non hanno riscontrato nulla di anomalo ma il persistere dello stato nervoso del 38enne ha convinto i Carabinieri ad ispezionare anche il pacchettoche aveva al seguito. Infatti, occultate all’interno di una busta con decorazioni natalizie, i militari hanno rinvenuto 35 grammi di shaboo. Laè stata sequestrata unitamente ...

