Psg, Rafinha in uscita: si trasferirà in prestito alla Real Sociedad (Di domenica 26 dicembre 2021) Nuova avventura all’orizzonte per Rafinha Alcantara. Il centrocampista del Paris Saint-Germain approderà in prestito alla Real Sociedad. A rivelarlo è la stampa spagnola, che sostiene come i due club abbiano già trovato l’accordo. Non appena si aprirà la finestra di calciomercato di gennaio, l’ex Inter si trasferirà in Spagna. Inoltre, come riporta ‘Sport‘, il brasiliano effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto già domani, lunedì 27 dicembre. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Nuova avventura all’orizzonte perAlcantara. Il centrocampista del Paris Saint-Germain approderà in. A rivelarlo è la stampa spagnola, che sostiene come i due club abbiano già trovato l’accordo. Non appena si aprirà la finestra di calciomercato di gennaio, l’ex Inter siin Spagna. Inoltre, come riporta ‘Sport‘, il brasiliano effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto già domani, lunedì 27 dicembre. SportFace.

