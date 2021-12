Lutto nel calcio: si accascia durante il riscaldamento e muore (VIDEO) (Di domenica 26 dicembre 2021) Gravissimo Lutto nel calcio. Il giovane giocatore si è improvvisamente accasciato a terra prima della partita ed è morto. Lutto nel calcio (AdobeStock)Il mondo del calcio è nuovamente in lacrime per la perdita di un suo figlio. Questa volta la triste notizia arriva dall’altra parte del mondo e riguarda un giocatore del Muscat FC, Mukhaled Al-Raqad. Questi, durante il riscaldamento ha accusato un malore prima della partita del campionato Oman contro il Suwaiq. Una storia agghiacciante. Il calciatore, appena 29enne, si è accasciato a terra. Immediatamente soccorso e portato all’ospedale ha perso poco dopo la vita a quanto pare per problemi cardiaci. Una storia alquanto simile a quella di Eriksen questa estate durante gli ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 dicembre 2021) Gravissimonel. Il giovane giocatore si è improvvisamenteto a terra prima della partita ed è morto.nel(AdobeStock)Il mondo delè nuovamente in lacrime per la perdita di un suo figlio. Questa volta la triste notizia arriva dall’altra parte del mondo e riguarda un giocatore del Muscat FC, Mukhaled Al-Raqad. Questi,ilha accusato un malore prima della partita del campionato Oman contro il Suwaiq. Una storia agghiacciante. Il calciatore, appena 29enne, si èto a terra. Immediatamente soccorso e portato all’ospedale ha perso poco dopo la vita a quanto pare per problemi cardiaci. Una storia alquanto simile a quella di Eriksen questa estategli ...

