E’ ora di comprare un iPad: arriva l’offerta bomba con €600 di sconto (Di domenica 26 dicembre 2021) Tutti giorni è Natale. Tutti quei giorni dove si trovano delle promo ad hoc per un dispositivo che serve o potrebbe servire, soprattutto se si tratta di Apple. Soprattutto se si tratta dell’Apple iPad Pro da 11 pollici. Offerta bomba per l’iPad Pro da 11? – Adobe StockIl chip montato dal colosso di Cupertino già di per sé fa tutta la differenza di questo mondo, perché si tratta dell’AppleM1 per prestazioni di un altro livello. E’ semplicemente il tablet con la griffe della Mela morsicata più famosa al mondo più veloce di sempre, in quanto ottimizza al massimo le incredibili prestazioni e le tecnologie esclusive del chip M1, come l’evoluto processore ISP e l’architettura di memoria unificata. Impressionante il display LiquidRetina con ProMotion (i 10mila mini-LED garantiscono punti di luce più intensi, neri profondi e ... Leggi su computermagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Tutti giorni è Natale. Tutti quei giorni dove si trovano delle promo ad hoc per un dispositivo che serve o potrebbe servire, soprattutto se si tratta di Apple. Soprattutto se si tratta dell’ApplePro da 11 pollici. Offertaper l’Pro da 11? – Adobe StockIl chip montato dal colosso di Cupertino già di per sé fa tutta la differenza di questo mondo, perché si tratta dell’AppleM1 per prestazioni di un altro livello. E’ semplicemente il tablet con la griffe della Mela morsicata più famosa al mondo più veloce di sempre, in quanto ottimizza al massimo le incredibili prestazioni e le tecnologie esclusive del chip M1, come l’evoluto processore ISP e l’architettura di memoria unificata. Impressionante il display LiquidRetina con ProMotion (i 10mila mini-LED garantiscono punti di luce più intensi, neri profondi e ...

Advertising

ItaliaTag : SMETTILA DI GUARDARE GLI #NFTs SOLO COME OGGETTI DA COLLEZIONE. Ora c'è puoi comprare il tuo #hashtag NTF, generand… - mybrokenpoetry : ORA FIFTEEN AAAAAAAAAA quando esce la light novel in inglese la devo comprare assolutamente - matchalmonds : bene ora cosa comprare con il buono amazon che mi ha preso mio fratello visto che non devo più prendere l'album per eunwoo orso - AnnaPass14 : @QLexPipiens Altra roba basata su spike attraverso baculovirus di falena e con un adiuvante di saponine (reattogeno… - KongTravels : @agostinodelduca @cuspidorn Strano che nel terzo mondo se le possono comprare in qualsiasi farmacia, ma nei paesi d… -