Crollo della gru a Torino, riprese le operazioni dei vigili del fuoco per sgomberare e liberare la strada (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono riprese stamani, domenica 26 dicembre, le operazioni di sgombero del tratto di via Genova, a Torino, dove il 19 dicembre il Crollo di una gru è costato la vita a tre operai. A occuparsi dell’intervento sono i vigili del fuoco in accordo con la procura. “La parte della gru edile – ha spiegato Federico Passeri, vicedirettore del comando dei vigili del fuoco – è ormai quasi tutta nel deposito giudiziario. Oggi procederemo con l’autogru, che verrà smontata per quanto riusciremo”. Il taglio dei peziì deve essere eseguito con la consulenza di tutti i soggetti interessati dall’inchiesta giudiziaria perché in seguito sarà necessario sottoporre il materiale a delle analisi per risalire alle cause e alle eventuali responsabilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Sonostamani, domenica 26 dicembre, ledi sgombero del tratto di via Genova, a, dove il 19 dicembre ildi una gru è costato la vita a tre operai. A occuparsi dell’intervento sono idelin accordo con la procura. “La partegru edile – ha spiegato Federico Passeri, vicedirettore del comando deidel– è ormai quasi tutta nel deposito giudiziario. Oggi procederemo con l’autogru, che verrà smontata per quanto riusciremo”. Il taglio dei peziì deve essere eseguito con la consulenza di tutti i soggetti interessati dall’inchiesta giudiziaria perché in seguito sarà necessario sottoporre il materiale a delle analisi per risalire alle cause e alle eventuali responsabilità ...

Advertising

lauraboldrini : Le immagini della tragedia di #Torino sono strazianti. Tre operai morti per il crollo di una gru, tra cui un ragazz… - LegaSalvini : ++ SONDAGGIO TGLA7, BOOM DELLA LEGA: GUADAGNA LO 0,6 IN UNA SETTIMANA ++ - CarlottaMarche7 : RT @Gitro77: In Sud Africa è completamente vaccinato il 26,6% della popolazione. È più che lecito supporre che il crollo dei decessi sia im… - AnimaCogens : @pipuane @regvarie @danielamartani Si arriva a piegare la realtà pur di non mettere in crisi un IO sull'orlo della… - Gitro77 : In Sud Africa è completamente vaccinato il 26,6% della popolazione. È più che lecito supporre che il crollo dei dec… -