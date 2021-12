Casalbordino. Angelo Bernardone uccide la moglie Maria Rita Conese gettandola nel fiume Osento

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 26 dicembre 2021) Dramma familiare in Abruzzo., 74 anni, ha ucciso la, 72 anni,da un ponte nel, vicino a(Chieti).si è costituito in caserma subito dopo la tragedia., 72 anni, era gravemente malata di Alzheimer. Il pensionato è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. La tragedia è avvenuta nei pressi della provinciale 216. “L’ho gettata dal ponte, basta, non ce la facevo più”, ha dichiaratoai carabinieri. Per il sindaco Filippo Marinucci si tratta di un “gesto di ...