Carlo Verdone e l’incredibile aneddoto natalizio: non accadeva da anni – VIDEO (Di domenica 26 dicembre 2021) Carlo Verdone ha raccontato un aneddoto divertente sugli auguri ricevuti la sera della Vigilia di Natale da vecchi amici che non sentiva da tanto tempo Carlo Verdone attore, regista, sceneggiatore, batterista,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 26 dicembre 2021)ha raccontato undivertente sugli auguri ricevuti la sera della Vigilia di Natale da vecchi amici che non sentiva da tanto tempoattore, regista, sceneggiatore, batterista,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

chetempochefa : 'Mai come oggi ho ricevuto degli auguri da persone che non sentivo da 30 anni, 35 anni. Prima le voci erano squilla… - zazoomblog : Christian de Sica chi è la moglie Silvia Verdone: “Mio fratello Carlo non voleva” - #Christian #moglie #Silvia… - Gianskrt : Fatevi un favore e guardate Vita da Carlo. Verdone non è solo un comico - Torvo0culista : #DomenicaIn Carlo Verdone è un attore dalle qualità difficilmente riscontrabili tra gli attori delle altre Nazioni. E' un unicum. - NicolaBiffi2 : #DomenicaIn Carlo Verdone è una persona (non un personaggio) amabile. Pensa e dice cose molto sensate, ma forse s… -