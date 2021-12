Windsor | paura per la Regina Elisabetta | arrestato un uomo armato

(Di sabato 25 dicembre 2021) Grandeper ladurante i festeggiamenti del Natale presso il Castello di. Ecco cosa è successo.II (Getty Images)Grande scompiglio al Castello dimentre lafesteggia il Natale, con lei il figlio Carlo e la sua consorte Camilla e il più piccolo dei figli, il principe Edoardo con sua moglie Sophie e i loro figli, Louise e James. I festeggiamenti della famiglia reale sono stati disturbati a un momento di grande agitazione durante il quale è statoun, attualmente in custodia dalla polizia inglese.per laII, ricoverata in ...

Advertising

infoitcultura : Paura Omicron, la regina Elisabetta rinuncia al Natale a Sandringham e resta a Windsor - L'Unione… - _DAGOSPIA_ : LA REGINA ELISABETTA HA ANNULLATO IL TRADIZIONALE PRANZO DI NATALE A WINDSOR PER PAURA DEL COVID… -

Ultime Notizie dalla rete : Windsor paura

CheNews.it

La donna è entrata perfettamente nello spirito dei: i panni sporchi si lavano in famiglia e non bisogna mai lasciar trasparire troppe emozioni, diventando così ancor più oggetto di gossip. Ma ...... la regina rinuncia al Natale, non uscirà daOmicron: la regina rinuncia al Natale, contagi ... La causa è ladella variante Omicron , che nel Regno Unito ha contribuito ad apportare oltre ...Gli insider del palazzo reale affermano che Kate Middleton non ha ancora superato lo stress causato dalla Megxit e che per lei questo periodo ...(Unioneonline/L) La variante Omicron scombina i piani di Natale della regina Elisabetta. Già nei giorni scorsi la corte aveva annunciato la rinuncia da parte di Sua Maestà alla consuetudine del banche ...