Spara all’amico durante una battuta di caccia: gli aveva ucciso il cane per errore (Di sabato 25 dicembre 2021) Un uomo di 30 anni ha per sbaglio colpito il segugio di un cacciatore con il quale si trovava e lui, per vendetta, lo ha colpito a una gamba con un fucile a pallini Assurda ‘vendetta’ tra cacciatori durante una battuta di caccia nel parco nazionale del Circeo. Un 30enne ed un 60enne si trovavano L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 25 dicembre 2021) Un uomo di 30 anni ha per sbaglio colpito il segugio di untore con il quale si trovava e lui, per vendetta, lo ha colpito a una gamba con un fucile a pallini Assurda ‘vendetta’ tratoriunadinel parco nazionale del Circeo. Un 30enne ed un 60enne si trovavano L'articolo NewNotizie.it.

