Schumacher e Giovinazzi piloti di riserva Ferrari 2022 (Di sabato 25 dicembre 2021) La Scuderia Ferrari ha annunciato i piloti che faranno da riserva a Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr per la stagione 2022 di Formula 1 saranno Schumacher che condividerà i compiti con Antonio Giovinazzi. Schumacher e Giovinazzi: il percorso fino alla Ferrari Schumacher combinerà i suoi doveri di corsa con l’Uralkali Haas F1 Team in undici delle previste ventitré gare della stagione 2022, mentre Giovinazzi sarà la riserva per gli altri dodici eventi che dovrà incastrare con la sua nuova esperienza di corsa nel campionato mondiale ABB FIA Formula E. Il ruolo di Giovinazzi lo mantiene in Formula 1 dopo aver perso il suo posto nel team Alfa Romeo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 dicembre 2021) La Scuderiaha annunciato iche faranno daa Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr per la stagionedi Formula 1 sarannoche condividerà i compiti con Antonio: il percorso fino allacombinerà i suoi doveri di corsa con l’Uralkali Haas F1 Team in undici delle previste ventitré gare della stagione, mentresarà laper gli altri dodici eventi che dovrà incastrare con la sua nuova esperienza di corsa nel campionato mondiale ABB FIA Formula E. Il ruolo dilo mantiene in Formula 1 dopo aver perso il suo posto nel team Alfa Romeo ...

Advertising

periodicodaily : Schumacher e Giovinazzi piloti di riserva Ferrari 2022 #Ferrari #Schumacher #Giovinazzi - infoitsport : Mick Schumacher pilota di riserva Ferrari/ Binotto 'Staffetta con Antonio Giovinazzi' - Jordan_ACB : Schumacher and Giovinazzi to fulfil Ferrari reserve role in 2022 - collectingstar4 : RT @mult1formula: ??BREAKING ?? Mick Schumacher e Antonio Giovinazzi saranno i piloti di riserva della @ScuderiaFerrari per la stagione 202… - petrafan : RT @unbeatenf1: Schumi & Giovinazzi share reserve. #Formula1 #F1 #Formule1 #Ferrari -