Feralpisalò | positivo al Covid un membro del gruppo squadra

(Di sabato 25 dicembre 2021) “Un componente delè risultatoad un tampone eseguito ieri. L’interessato sta bene ed è in isolamento a domicilio. Sarà monitorato secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, subito informate”. Questo il comunicato della, formazione impegnata nel girone A della Serie C 2021/2022, in un momento in cui anche il mondo dello sport è alle prese con il pericolo rappresentato dal, che sta complicando il programma dei vari campionati di diversi sport. Di seguito, il tweet ufficiale della. COMUNICATO UFFICIALE Un componente delè risultatoad un tampone eseguito ieri. L’interessato sta bene ed è in isolamento a domicilio. Sarà monitorato ...

