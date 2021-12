Covid | picco di 100 mila contagi in Francia In centinaia sfilano contro il passaporto vaccinale – I video

(Di sabato 25 dicembre 2021) Non si fermano nemmeno a Natale le protesteil pass sanitario a Parigi. I manifestanti sono scesi innelle strade della capitale: il corteo si oppone a una misura in studio al governo francese, che vorrebbe trasformare il pass sanitario in pass. Come accade già in Italia con il Super Green pass, alcuni servizi potrebbero essere riservati solo a chi ha completato il ciclo. L’esecutivo vorrebbe approvare la legge entro gennaio, dopo che già Emmanuel Macron si era detto favorevole all’obbligo. Attualmente, il pass sanitario è obbligatorio per i ristoranti e i luoghi di ritrovo, e il passè previsto solo per il personale sanitario. Con la stretta si punta a convincere anche i più restii a sottoporsi all’inoculazione: laconta circa 6 milioni di persone ...

... quando la variante Omicron del- 19 ha interrotto i viaggi per le vacanze. Secondo il sito ... "Ildi casi Omicron in tutto il paese questa settimana ha avuto un impatto diretto sui nostri ...... che hanno registrato nelle ultime 24 ore 12.943 casi , ildal 29 gennaio scorso, e 11 ... Infine l' Irlanda ha registrato il più alto numero di nuovi contagi da- 19 su base giornaliera da ...In Francia si sono registrati oltre 100mila contagi di Covid per la prima volta dall'inizio della pandemia. Con 104.611 nuovi casi in 24 ore, il Paese raggiunge una soglia senza precedenti da marzo 20 ...A Londra in una settimana raddoppiato il numero di ricoveri in ospedale. Per la variante Omicron tra Vigilia e Natale 4mila voli cancellati ...