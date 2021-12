Covid oggi Lazio, 4.171 contagi. A Roma oltre 2000 casi (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 4.171 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. A Roma, segnalati 2.047 nuovi casi. Nel dettaglio, i nuovi positivi sono stati individuati su 25.520 tamponi molecolari e 76.529 tamponi antigenici per un totale di 102.049 tamponi. Sono 947 i ricoverati (+26), 129 le terapie intensive (+3) e +845 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 4%, come comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. ”Voglio rivolgere un ringraziamento a tutta la rete dei tamponi drive-in e farmacie, ieri oltre 100 mila test eseguiti – aggiunge – oggi aumentano i casi positivi siate prudenti e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 4.171 ida coronavirus nel, 25 dicembre 2021, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 4 morti. A, segnalati 2.047 nuovi. Nel dettaglio, i nuovi positivi sono stati individuati su 25.520 tamponi molecolari e 76.529 tamponi antigenici per un totale di 102.049 tamponi. Sono 947 i ricoverati (+26), 129 le terapie intensive (+3) e +845 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 4%, come comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. ”Voglio rivolgere un ringraziamento a tutta la rete dei tamponi drive-in e farmacie, ieri100 mila test eseguiti – aggiunge –aumentano ipositivi siate prudenti e ...

