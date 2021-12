Covid, i dati di Natale: 54.762 nuovi contagi, terzo record consecutivo. 144 le vittime (Di sabato 25 dicembre 2021) Ancora un record di tamponi positivi al SARS-Cov-2 nel giorno di Natale. Sono stati 54.762 in 24 ore, dopo i 50.599 della vigilia e i 44.595 del 23 dicembre. Nonostante la festività, i tamponi processati crescono ancora fino a sfiorare quota un milione: sono 969.752 contro i 929.775 di ieri, per un tasso di positività che sale al 5,6% (+0,2%). I nuovi decessi sono 144, contro i 141 registrati alla vigilia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Ancora undi tamponi positivi al SARS-Cov-2 nel giorno di. Sono stati 54.762 in 24 ore, dopo i 50.599 della vigilia e i 44.595 del 23 dicembre. Nonostante la festività, i tamponi processati crescono ancora fino a sfiorare quota un milione: sono 969.752 contro i 929.775 di ieri, per un tasso di positività che sale al 5,6% (+0,2%). Idecessi sono 144, contro i 141 registrati alla vigilia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Il virus corre, 50.599 positivi, nuovo record. Le vittime sono 141 nelle ultime 24 ore #ANSA - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.595 i casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la p… - SkyTG24 : Vaccino #Covid19, in Italia 5,6 milioni di persone ancora senza prima dose. DATI - fattoquotidiano : Covid, i dati di Natale: 54.762 nuovi contagi, terzo record consecutivo. 144 le vittime - Warddaytw : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 25 dicembre -