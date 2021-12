Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto stasera su Sky Cinema Uno e NOW in prima visione (Di sabato 25 dicembre 2021) stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15, in prima visione TV, va in onda Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, il sequel della commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Arriva stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15, in prima visione TV, Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, il secondo capitolo della commedia campione d'incassi, già premiata con il Biglietto d'oro nel 2018 e ora nuovamente vincitrice del Biglietto d'oro 2021 Come film italiano tra i più visti della stagione ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 dicembre 2021)su SkyUno alle 21:15, inTV, va in ondaunindi, il sequel della commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Arrivasu SkyUno alle 21:15, inTV,unindi, il secondo capitolo della commedia campione d'incassi, già premiata con il Biglietto d'oro nel 2018 e ora nuovamente vincitrice del Biglietto d'oro 2021film italiano tra i più visti della stagione ...

Advertising

RaiLibri : ???? @insinnaflavio ci dà un consiglio importante su come leggere la sua favola... 'Il gatto del Papa', un racconto… - danielarom12570 : RT @Blob1605: Un cane, un gatto sono per sempre come siano siano. Sono impegnativi fino alla vecchiaia loro e nostra. Se non ve la sentite… - billabi : Sono tornata a casa un’ora fa, non mi sono ancora cambiata e sto sfruttando il gatto come scalda piedi. - HariSel95300131 : @LuigiGiliberti2 Lascia perdere 'Il' problema del covid è che opera come lo sciopero a gatto selvaggio nel 69 alla… - Emilystellaemi2 : RT @Blob1605: Un cane, un gatto sono per sempre come siano siano. Sono impegnativi fino alla vecchiaia loro e nostra. Se non ve la sentite… -