Bonus Videogiochi: cos'è, come funziona, importo e chi può richiederlo (Di sabato 25 dicembre 2021) Bonus Videogiochi: ora si può richiedere perché la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura ha da poco pubblicato l'iter con tutta la documentazione da completare. La domanda, è bene specificare, si può fare entro e non oltre il 31 gennaio 2022. Bonus Videogiochi: cos'è e come funziona, chi può fare domanda Il Bonus Videogiochi, per chi non lo sapesse, è un credito di imposta che può essere richiesto dai produttori di Videogiochi e deve essere equivalente al 25% delle spese. L'ammontare massimo nel corso di un anno è di un milione di euro. Chi sono i destinatari dell'aiuto economico? Tutte le società di capitali o detentori di un capitale minimo versato completamente con un patrimonio netto ...

