Berlusconi capo dello Stato. Sulla carta i numeri ci sono Può farcela se i franchi tiratori di Cdx non sono più di 20 (Di sabato 25 dicembre 2021) Sulla carta. Rigorosamente Sulla carta. I numeri per eleggere Silvio Berlusconi presidente della Repubblica, ovviamente al quarto scrutinio quando basterà la maggioranza assoluta dei grandi elettori (505), in teoria ci sono. I calcoli degli sherpa di Arcore, che hanno aggiornato il pallottoliere del Quirinale fino alla vigilia di Natale, sono convinti che la mission non sia più impossible, ma... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 25 dicembre 2021). Rigorosamente. Iper eleggere Silviopresidente della Repubblica, ovviamente al quarto scrutinio quando basterà la maggioranza assoluta dei grandi elettori (505), in teoria ci. I calcoli degli sherpa di Arcore, che hanno aggiornato il pallottoliere del Quirinale fino alla vigilia di Natale,convinti che la mission non sia più impossible, ma... Segui su affaritaliani.it

Advertising

berlusconi : Il vertice di oggi ha confermato l’intesa e la sintonia. Il centro-destra affronterà unito tutti i prossimi appun… - pbenedetti50 : RT @CorinaldiMarco: @berlusconi Un sogno in capo a tutti #noQUIRISILVIO - gabriutente : RT @CorinaldiMarco: @berlusconi Un sogno in capo a tutti #noQUIRISILVIO - malva444 : Silvio Berlusconi, l'assalto delle toghe rosse: 'Perché va escluso dalla corsa al Colle' - ERivetta : RT @CorinaldiMarco: @berlusconi Un sogno in capo a tutti #noQUIRISILVIO -