Bassetti la dice giusta: “Meno allarmismo sotto l’albero di Natale” (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic – “sotto l’albero di Natale mi auguro di trovare un pochino Meno di allarmismo, paura e panico non aiutano”: così Matteo Bassetti all’AdnKronos Salute. L’infettivologo condanna chi esagera sulla variante Omicron e poi riparte con il suo solito ritornello pro vaccino. Bassetti contro gli allarmisti: “sotto albero Natale niente paura, vaccini funzionano” Il direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova nel giorno di Natale dice: “Mi auguro di non trovare la paura, con la variante Omicron abbiamo commesso gli stessi errori di un anno fa: terrorismo, vaccini ‘bucati’ e più decessi. Poi si è rivelato tutto inutile. Mentre invece assistiamo ad ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic – “dimi auguro di trovare un pochinodi, paura e panico non aiutano”: così Matteoall’AdnKronos Salute. L’infettivologo condanna chi esagera sulla variante Omicron e poi riparte con il suo solito ritornello pro vaccino.contro gli allarmisti: “alberoniente paura, vaccini funzionano” Il direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova nel giorno di: “Mi auguro di non trovare la paura, con la variante Omicron abbiamo commesso gli stessi errori di un anno fa: terrorismo, vaccini ‘bucati’ e più decessi. Poi si è rivelato tutto inutile. Mentre invece assistiamo ad ...

