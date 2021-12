Allerta meteo a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domenica (Di sabato 25 dicembre 2021) La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di livello ‘giallo’ valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, domenica, su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4, 7 e 8 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento). Si prevedono precipitazioni sparse, rovesci o temporali, puntualmente anche intensi, soprattutto a partire dal pomeriggio di domani; venti moderati sud-occidentali, con temporanei forti rinforzi, soprattutto nel pomeriggio-sera, e con possibili raffiche nei temporali. Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono segnalati fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, frane e caduta massi. Considerate le valutazioni del Centro ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 25 dicembre 2021) La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso didi livello ‘giallo’ valido a23.59 di domani,, su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4, 7 e 8 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento). Si prevedono precipitazioni sparse, rovesci o temporali, puntualmente anche intensi, soprattutto adal pomeriggio di domani; venti moderati sud-occidentali, con temporanei forti rinforzi, soprattutto nel pomeriggio-sera, e con possibili raffiche nei temporali. Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono segnalati fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, frane e caduta massi. Considerate le valutazioni del Centro ...

Advertising

tvoggi : MALTEMPO, TEMORALI E VENTO FORTE IN ARRIVO IN CAMPANIA La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di a… - ildenaro_it : La #Protezione #Civile della @Reg_Campania ha emanato un #avviso di #allerta #meteo valido a partire dalla mezzanot… - pl_ciampino : Allerta METEO Colore GIALLA - Criticità ORDINARIA - Tipo rischio IDROGEOLOGICO - Livello ATTENZIONE - A partire dal… - antonellaa262 : La nuova allerta meteo Campania è stata diramata dalla Protezione civile a partire dalle 18 di oggi per le prossime… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo partire Torna il maltempo, nuova allerta meteo in Campania: le nuove previsioni Torna il maltempo anche nel salernitano. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani (domenica 26 dicembre) su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4, 7 e 8 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: ...

Meteo, sarà un Santo Stefano bagnato. E sui rilievi allerta per il rischio di frane La protezione Civile ha diramato un'allerta meteo 'gialla' per '... a partire da ovest'. Le temperature saranno stazionarie o in ...

Torna il maltempo anche nel salernitano. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso divalido adalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani (domenica 26 dicembre) su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4, 7 e 8 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: ...La protezione Civile ha diramato un''gialla' per '... ada ovest'. Le temperature saranno stazionarie o in ...