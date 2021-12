Real Madrid, Ancellotti: “Abbiamo la Liga in tasca? Non credo, abbiamo solo un piccolo vantaggio” (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Quello che posso promettere è che il Real Madrid gareggerà fino alla fine. Non c’è una chiara favorita per questa Champions League. Ci sono Bayern, Liverpool, Psg, così come il Real Madrid e l’Atletico. credo che le squadre spagnole lotteranno in tutte le competizioni europee perché giocano un buon calcio”. Ecco le parole del tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, durante un’intervista rilasciata ad As riguardo il cammino dei blancos nella Champions League, i quali, agli ottavi di finale, incontreranno il Paris Saint-Germain dopo le forti polemiche legate al sorteggio: “È stato un errore clamoroso, ma un errore e niente di più. Adesso dobbiamo pensare a questo incrocio. L’obiettivo è raggiungere lo stesso stato di forma in cui si trovava la squadra prima del ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Quello che posso promettere è che ilgareggerà fino alla fine. Non c’è una chiara favorita per questa Champions League. Ci sono Bayern, Liverpool, Psg, così come ile l’Atletico.che le squadre spagnole lotteranno in tutte le competizioni europee perché giocano un buon calcio”. Ecco le parole del tecnico del, Carlo Ancelotti, durante un’intervista rilasciata ad As riguardo il cammino dei blancos nella Champions League, i quali, agli ottavi di finale, incontreranno il Paris Saint-Germain dopo le forti polemiche legate al sorteggio: “È stato un errore clamoroso, ma un errore e niente di più. Adesso dobbiamo pensare a questo incrocio. L’obiettivo è raggiungere lo stesso stato di forma in cui si trovava la squadra prima del ...

