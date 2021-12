Messina | il nuovo decreto rovina i piani del Sindaco De Luca | “annullati spettacoli e concerti programmati per Capodanno”

Advertising

tempostretto : Un nuovo articolo: (Sciame sismico a Motta Sant'Anastasia (Catania). La scossa più forte sentita pure a Messina) è… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. 'Nuovo tram con fondi giunta Accorinti, De Luca ha solo perso tempo') è stato pubblica… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Dal 27 al 30 dicembre chiuso lo svincolo Boccetta e riaperto Giostra) è stato pubblica… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Baskin, il torneo della ripresa si chiude con un 4° posto per Messina) è stato pubblicato su: T… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Regione Calabria / Ecco i vertici delle 8 Commissioni: l'Ente può andare a pieni giri) è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina nuovo

Una delle cose più belle che succede a, durante il periodo natalizio, è il ritorno a casa dei fuori sede . Ed è proprio a Natale cheviene di(e finalmente) invasa da amici e parenti, che per motivi di lavoro o di studio , si sono trasferiti altrove. Anche per il Natale 2021 quindi vi raccontiamo alcune storie di ...Non si è ancora arrestato lo sciame sismico che da ieri sera è registrato nel Catanese, con epicentro a circa sei chilometri a sud di Motta Sant'Anastasia. L'evento di maggiore intensità, di magnitudo ...Stop alle feste all’aperto, chiuse le discoteche e obbligo di mascherina Ffp2 sui mezzi. Ecco le nuove misure introdotte con il decreto “Festività” dal Consiglio dei ministri.Il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici – Servizio Mobilità Urbana rende noto che relativamente ai lavori di manutenzione del verde, della pavimentazione stradale, dell’impianto di illumin ...