Il ‘Pranzo di Natale’ batte il ‘Cenone della Vigilia’! (Di venerdì 24 dicembre 2021) Agli italiani piace di più festeggiare in casa e insieme ai propri affetti più stretti il pranzo del 25 dicembre piuttosto che il cenone della vigilia. A registrarlo un’indagine condotta da Cna Agroalimentare, secondo la quale il 52% degli italiani opta per un pranzo con le persone più care nel giorno di Natale. Il cenone Leggi su freeskipper (Di venerdì 24 dicembre 2021) Agli italiani piace di più festeggiare in casa e insieme ai propri affetti più stretti il pranzo del 25 dicembre piuttosto che il cenonevigilia. A registrarlo un’indagine condotta da Cna Agroalimentare, secondo la quale il 52% degli italiani opta per un pranzo con le persone più care nel giorno di Natale. Il cenone

Advertising

SkyTG24 : Natale 2021, per gli italiani quest’anno il pranzo sarà più costoso. I dati - repubblica : Covid, le regole per il pranzo di Natale: 'A tavola solo parenti con il Green Pass' [di Elena Dusi] - MediasetTgcom24 : Austria: pranzo di Natale solo per gli immunizzati, No vax in lockdown #Covid - AnnaTagliafierr : RT @ArmoniosiAccent: La comunità di Sant'Egidio offre il pranzo di #Natale solo a chi ha il #greenpass E la sbandierano pure come solidari… - oldpinkroom : Dal non dover preparare niente per il pranzo di Natale sono passata a dover fare svariati chili di ragù e grigliare… -