Haaland e Mbappé al Real Madrid | Ancelotti si sbilancia

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Carlosi è ripresentato con il botto al, i Blancos guidano con ampio margine la Liga spagnola e hanno staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Si tratta di una squadra tra le più importanti al mondo, l’intenzione è quella di rinforzare sempre di più la squadra.ha fornito interessanti indicazioni al quotidiano spagnolo As. “se Benzema è il migliore? Penso di sì, perché ora aggiunge grande capacità e consistenza al suo calcio. È un giocatore che fa la differenza. Ha tanto quanto Cristiano Ronaldo o. L’abbiamo appena rivisto nella partita contro l’Athletic, con due gol in pochissimo tempo. È in forma spettacolare”. “e i migliori vorrebbero giocare nel nuovo stadio? Certo che sì, ma il futuro ...