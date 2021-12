"Grande Fratello Vip 6", Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli tra abbracci e dubbi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono i dubbi dell'amore? Chi può dirlo... Una cosa è certa, nella Casa del ' Grande Fratello Vip 6 ' Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli non riescono a stare lontani. La showgirl ci ha provato più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono idell'amore? Chi può dirlo... Una cosa è certa, nella Casa del 'Vip 6 'D'non riescono a stare lontani. La showgirl ci ha provato più ...

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - GraziaDegiglio1 : @Arwen19887 @TeleGFVIPoff Miriana protetta da uno degli autori del grande fratello!!!!! Spero nn vinca grande frate… - Jynial : RT @____giada__: Ma chi se la ricorda Natiparagoni che per Natale ha regalato a croccantino il biglietto più triste della storia e subito d… - Mrs_B_17 : @odalysio C’è anche chi lo copre proprio con le mani e si parlano all’orecchio per non far sentire cosa dicono.. ed… - eristicando : zellecca se non fosse esistito il grande fratello -