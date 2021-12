"È quasi morta, ma il principato minimizza": Charlene di Monaco, testimonianza terrificante a poche ore dal Natale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fari ancora puntati su Charlene di Monaco, la principessa triste, ricoverata in un luogo ignoto e per ragioni mai confermate ufficialmente. Un Natale lontano dal principato, dal marito Alberto e soprattutto dai suoi figli, i gemellini Jacques e Gabriella. Ora, stando ad alcune indiscrezioni che filtrano da Palazzo Grimaldi, si è aperto un piccolo spiraglio: potrebbe incontrare i piccolini per le feste, ma solo qualche ora, circostanza che conferma come la condizioni di Charlene Wittstock non siano buone. A parlare di lei, anche Stephane Bern, giornalista di corte e amico dei reali monegaschi: "Charlene ha passato un anno molto difficile con tutti problemi di salute che ha avuto. Non tornerà a Monaco per Natale, ma ci sono buone speranze che per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fari ancora puntati sudi, la principessa triste, ricoverata in un luogo ignoto e per ragioni mai confermate ufficialmente. Unlontano dal, dal marito Alberto e soprattutto dai suoi figli, i gemellini Jacques e Gabriella. Ora, stando ad alcune indiscrezioni che filtrano da Palazzo Grimaldi, si è aperto un piccolo spiraglio: potrebbe incontrare i piccolini per le feste, ma solo qualche ora, circostanza che conferma come la condizioni diWittstock non siano buone. A parlare di lei, anche Stephane Bern, giornalista di corte e amico dei reali monegaschi: "ha passato un anno molto difficile con tutti problemi di salute che ha avuto. Non tornerà aper, ma ci sono buone speranze che per ...

