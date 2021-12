Come appari nel Metaverso? Snapchat te lo mostra (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo che Mark Zuckerberg – lo scorso 28 ottobre – ha lanciato il nuovo nome della sua azienda Meta al posto di Facebook, la possibilità che presto le nostre vite saranno declinate in una realtà aumentata si è fatta più concreta. Da quel momento, tutti gli utenti digitali del mondo si saranno chiesti – dopo la domanda «Ma cos’è un Metaverso?» – «Come sarà il mio volto nel Metaverso?». E queste domande Snapchat sembra conoscerle bene, visto che ha rilasciato un filtro AR Avatar lens che fa sembrare chi lo prova un personaggio di The Sims: un personaggio del Metaverso. LEGGI ANCHE > L’audizione di YouTube, Snapchat e TikTok: «Essere diversi da Facebook non è una difesa» Filtro Snapchat Metaverso: Come provarlo Come ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo che Mark Zuckerberg – lo scorso 28 ottobre – ha lanciato il nuovo nome della sua azienda Meta al posto di Facebook, la possibilità che presto le nostre vite saranno declinate in una realtà aumentata si è fatta più concreta. Da quel momento, tutti gli utenti digitali del mondo si saranno chiesti – dopo la domanda «Ma cos’è un?» – «sarà il mio volto nel?». E queste domandesembra conoscerle bene, visto che ha rilasciato un filtro AR Avatar lens che fa sembrare chi lo prova un personaggio di The Sims: un personaggio del. LEGGI ANCHE > L’audizione di YouTube,e TikTok: «Essere diversi da Facebook non è una difesa» Filtroprovarlo...

