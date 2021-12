Cina, 13 milioni di cittadini in lockdown: costretti anche con la forza. Le immagini inquietanti (video) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Peggio di Wuhan, la Cina isola in lockdown 13 milioni di abitanti ricorrendo anche alle maniere forti. E allora, sul web, specie dai social, trapelano le maniere forti usate dalle autorità per obbligare gli abitanti della della città cinese di Xi’ian alla reclusione e all’isolamento. immagini che registrano sequenze di costrizioni fisiche e scenari da incubo alla Squid Game. Solo che stavolta non si tratta di una serie tv: quello che sta accadendo nel gigante asiatico non è una fiction, ma la cruda realtà. Cina, 13 milioni di cittadini in lockdown Del resto, tra poche settimane Pechino ospiterà le Olimpiadi invernali. E anche se il nuovo focolaio è scoppiato a ben 1000 km di distanza, è la linea dura quella che – ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Peggio di Wuhan, laisola in13di abitanti ricorrendoalle maniere forti. E allora, sul web, specie dai social, trapelano le maniere forti usate dalle autorità per obbligare gli abitanti della della città cinese di Xi’ian alla reclusione e all’isolamento.che registrano sequenze di costrizioni fisiche e scenari da incubo alla Squid Game. Solo che stavolta non si tratta di una serie tv: quello che sta accadendo nel gigante asiatico non è una fiction, ma la cruda realtà., 13diinDel resto, tra poche settimane Pechino ospiterà le Olimpiadi invernali. Ese il nuovo focolaio è scoppiato a ben 1000 km di distanza, è la linea dura quella che – ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo, la Cina mette in lockdown una città da 13 milioni di abitanti - SkyTG24 : Un raro embrione di #dinosauro è stato ritrovato in #Cina perfettamente conservato nell'uovo. L’esemplare è stato r… - eternoritorvno : RT @ugs_ufficiale: Fino a oggi, la Cina ha fornito oltre 1,8 miliardi di dosi di vaccini anti Covid-19 a più di 120 Stati e organizzazioni… - SecolodItalia1 : Cina, 13 milioni di cittadini in lockdown: costretti anche con la forza. Le immagini inquietanti (video) … - Newsinunclick : Covid Cina, lockdown per 13 milioni: rischio boom contagi -