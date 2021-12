Torna su TikTok l’incubo blackout challenge: il dramma di una bambina di 10 anni (Di giovedì 23 dicembre 2021) TikTok si trova di nuovo immischiato nel problema che deriva dalle terribili challenge che si svolgono proprio sulla sua piattaforma e che vedono coinvolti troppo spesso dei bambini, fascia più vulnerabile e con minore capacità di discernimento. A riportare il social nella tempesta di critiche – in questo caso – è la morte di una bambina americana di 10 anni. Si tratta di Nyla Anderson, una bambina trovata priva di sensi nella sua camera da letto, in Pennsylvania, nella giornata di domenica dopo aver tentato la terribile ‘blackout challenge’. Portata rapidamente in ospedale dai genitori per la bambina purtroppo non c’è stato nulla da fare. Leggi anche -> Blue Whale, Jonathan Galindo e blackout ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 dicembre 2021)si trova di nuovo immischiato nel problema che deriva dalle terribiliche si svolgono proprio sulla sua piattaforma e che vedono coinvolti troppo spesso dei bambini, fascia più vulnerabile e con minore capacità di discernimento. A riportare il social nella tempesta di critiche – in questo caso – è la morte di unaamericana di 10. Si tratta di Nyla Anderson, unatrovata priva di sensi nella sua camera da letto, in Pennsylvania, nella giornata di domenica dopo aver tentato la terribile ‘’. Portata rapidamente in ospedale dai genitori per lapurtroppo non c’è stato nulla da fare. Leggi anche -> Blue Whale, Jonathan Galindo e...

