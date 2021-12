Tasnim Ali | la 22enne che spiega l' Islam su TikTok

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Abbiamo incontrato la giovane di origine egiziana, che ha conquistato 560mila follower raccontando la sua religione e i suoi princìpi: “L’Italia non è razzista, ma siamo ancora un po’ provinciali”, ci ha detto

Advertising

myvminies : perché non sapevo che ali tasnim si fosse sposata oggi ?????? - RevenewsI : Con Mattia Stanga ha condotto l’evento di fine anno di @TikTok_it: ecco che cosa ci ha raccontato la creator… - saviorsjones : RAGAZZI MA TASNIM ALI SI STA SPOSANDO ODDIO VOGLIO VEDERE IL VESTITO - VanityFairIt : Tik Tok celebra un anno di successi in una serata presentata da Mattia Stanga e Tasnim Ali. Khaby Lame l’ospite spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Tasnim Ali

Revenews

Lei è, ha 22 anni, è nata ad Arezzo da una famiglia di origine egiziana e vive a Roma. E ha i gusti, i desideri e le aspettative di più o meno tutte le ragazze della sua età. Diversamente ...Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze beauty direttamente nella tua posta Iscriviti alla newsletter Leggi anche ›, la tiktoker col velo: "Cerco casa, ma quando sentono ...Con Mattia Stanga ha condotto l’evento di fine anno di TikTok: ecco che cosa ci ha raccontato la creator Tasnim Ali tra coraggio e divertimento.Milano, 15 dic. (askanews) - Come è stato il 2021 in Italia visto da TikTok? Le bellezze italiane, lo sport, la musica, ma anche i libri e la cultura sono fra i trend che hanno segnato l'anno per la p ...