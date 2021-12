Salto con gli sci, Noriaki Kasai: “Non sarò a Pechino 2022? Pazienza, voglio partecipare a Milano-Cortina 2026!” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Che fine ha fatto Noriaki Kasai? Gli aficionados di Salto con gli sci sono estremamente legati alla figura del quarantanovenne giapponese, capace di salire sul podio in Coppa del Mondo in un arco temporale inaudito, avendo raccolto piazzamenti nelle prime tre posizioni letteralmente per un quarto di secolo. Il nipponico ha infatti chiuso nella top-three per la prima volta nel febbraio 1992 e per l’ultima nel marzo 2017. Nel mezzo sono arrivate anche tante vittorie e diverse medaglie olimpiche. Alfine anche la competitività dell’inossidabile atleta dell’Hokkaido è venuta mento, tanto che la sua ultima presenza nel massimo circuito è datata gennaio 2020. Comunque sia una pietra miliare, poiché Kasai può dire di aver gareggiato in gare di primo livello in cinque diversi decenni, avendo fatto il proprio esordio nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Che fine ha fatto? Gli aficionados dicon gli sci sono estremamente legati alla figura del quarantanovenne giapponese, capace di salire sul podio in Coppa del Mondo in un arco temporale inaudito, avendo raccolto piazzamenti nelle prime tre posizioni letteralmente per un quarto di secolo. Il nipponico ha infatti chiuso nella top-three per la prima volta nel febbraio 1992 e per l’ultima nel marzo 2017. Nel mezzo sono arrivate anche tante vittorie e diverse medaglie olimpiche. Alfine anche la competitività dell’inossidabile atleta dell’Hokkaido è venuta mento, tanto che la sua ultima presenza nel massimo circuito è datata gennaio 2020. Comunque sia una pietra miliare, poichépuò dire di aver gareggiato in gare di primo livello in cinque diversi decenni, avendo fatto il proprio esordio nel ...

