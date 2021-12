Polpi | aragoste e granchi possono provare dolore | è ufficiale | la decisione del governo per tutelarli

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Un polpo può soffrire: può sembrare un’affermazione banale, ma stabilire ufficialmente che un essere vivente è in grado diemozioni può rivoluzionare il modo in cui vengono tutelati e trattati da un Paese. Il Regno Unito ha inserito i molluschi cefalopodi e i crostacei decapodi (tra cuie granghi) nella lista degli animali in grado di sentire emozioni, e di conseguenza da proteggere.: sono animali senzienti Una svolta storica, riportata da GOV.UK, è avvenuta nel Regno Unito, dove i molluschi cefalopodi (come, seppie e calamari) e i crostacei decapodi (come gamberi,) sono stati ufficialmente dichiarati animali senzienti. Ciò significa che questi animali ...