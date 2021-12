Occupazione suolo pubblico, Confcommercio chiede rinvio tassa (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Confcommercio ha inviato una lettera a tutti i sindaci della provincia di Caserta per chiedere una proroga delle autorizzazioni straordinarie all’Occupazione di suolo pubblico concesse durante la pandemia e in scadenza il prossimo 31 dicembre e soprattutto il prolungamento del periodo di esenzione del canone per tutto il 2022. “Ciò alla luce dell’estensione dello stato di emergenza proclamato dal Governo a livello nazionale – si legge nel documento – e anche in considerazione del duro colpo subito dai pubblici esercizi negli ultimi due anni. L’obiettivo dunque è duplice: evitare ulteriori contraccolpi negativi su una categoria fortemente provata dall’emergenza Covid e favorire l’utilizzo di spazi aperti in luogo di quelli al chiuso maggiormente a rischio di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –ha inviato una lettera a tutti i sindaci della provincia di Caserta perre una proroga delle autorizzazioni straordinarie all’diconcesse durante la pandemia e in scadenza il prossimo 31 dicembre e soprattutto il prolungamento del periodo di esenzione del canone per tutto il 2022. “Ciò alla luce dell’estensione dello stato di emergenza proclamato dal Governo a livello nazionale – si legge nel documento – e anche in considerazione del duro colpo subito dai pubblici esercizi negli ultimi due anni. L’obiettivo dunque è duplice: evitare ulteriori contraccolpi negativi su una categoria fortemente provata dall’emergenza Covid e favorire l’utilizzo di spazi aperti in luogo di quelli al chiuso maggiormente a rischio di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Occupazione suolo pubblico, #Confcommercio chiede #Rinvio tassa ** - pengueraffaele : Occupazione suolo pubblico, Confcommercio Caserta chiede rinvio della tassa - Ravenna24ore : Occupazione suolo pubblico, niente tassa fino a marzo 2022 - 24Edilizia : Aziende erogatrici servizi, canone per occupazione suolo pubblico in misura minima di 800 euro - CarloEmaMorando : Il consiglio di lunedì 20 dicembre ha approvato anche la mia interpellanza al sindaco per avere informazioni sulle… -