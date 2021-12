Natale, buone pratiche anti Covid per i pranzi delle feste. L’esperto: “Più sicuri col tampone. Arieggiare ambienti e anziani con mascherina” (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’areazione degli ambienti “fondamentale”, il tampone come “invito ragionevole” e la mascherina come “barriera”, soprattutto per anziani e fragili. Sarà purtroppo un altro Natale ‘particolare’, seppur profondamente diverso da quello off limits dello scorso anno. “Grazie al vaccino e all’estrema disciplina di questi mesi possiamo affrontare le feste in maniera sostanzialmente normale. Dobbiamo solo star dietro piccoli accorgimenti per trascorrerle in sicurezza. Seguiamoli”, è il suggerimento di Massimiliano Panella, epidemiologo e professore di Igiene all’Università del Piemonte Orientale. La stella polare resta la protezione di chi è più esposto allo sviluppo di una malattia grave in caso di infezione, quindi anziani e fragili. La grande mobilità dei prossimi giorni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’areazione degli“fondamentale”, ilcome “invito ragionevole” e lacome “barriera”, soprattutto pere fragili. Sarà purtroppo un altro‘particolare’, seppur profondamente diverso da quello off limits dello scorso anno. “Grazie al vaccino e all’estrema disciplina di questi mesi possiamo affrontare lein maniera sostanzialmente normale. Dobbiamo solo star dietro piccoli accorgimenti per trascorrerle in sicurezza. Seguiamoli”, è il suggerimento di Massimiliano Panella, epidemiologo e professore di Igiene all’Università del Piemonte Orientale. La stella polare resta la protezione di chi è più esposto allo sviluppo di una malattia grave in caso di infezione, quindie fragili. La grande mobilità dei prossimi giorni e ...

