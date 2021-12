Luciano Campitelli | ancora Teramo? L’ex patron potrebbe tornare in sella

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Non è un inizio di campionato positivo per ilCalcio. Gli abruzzesi, dopo aver disputato venti partite nel Girone B della Serie C, si trovano invischiati nei bassifondi di classifica con un preoccupante sedicesimo posto. Il trend è certamente da invertire: nelle ultime cinque, infatti, i biancorossi hanno messo insieme solo tre punti arrivati dalla vittoria di Pontedera. Dovrà essere un 2022 nettamente migliore quello dei Diavoli. Intanto,presidente, che aveva lasciato le redini del club nel 2019, si fa nuovamente sotto per aiutare la società. Le parole diEcco cosa ha dettoproprietario del club abruzzese ai microfoni del quotidiano Il Messaggero: “Io ci sono, insieme ad altri imprenditori e siamo pronti ...

Ultime Notizie dalla rete : Luciano Campitelli

Il Teramo chiude l'anno con la terza sconfitta consecutiva, la quinta in casa al Bonolis, per mano della Virtus Entella che vince 2-0.