Lewis Hamilton si ritira? Davvero? Lewis Hamilton di ritira? Assolutamente no. Anzi tornerà con "ancora più voglia" la prossima stagione, secondo il capo della F1 Stefano Domenicali. Le voci su Hamilton sono state diffuse dopo il suo dolore ad Abu Dhabi, dove il britannico ha perso l'ottavo campionato del mondo. Hamilton non si ritira Hamilton sembrava destinato a prendere il titolo 2021 dopo aver dominato l'ultimo Gran Premio della stagione all'inizio di questo mese. Il rivale per il titolo Max Verstappen sembrava essere fuori dai giochi mentre il finale di stagione entrava nelle ultime fasi. Ma Nicholas Latifi della Williams si è schiantato contro un muro quasi alla fine e una safety car è stata distribuita. Verstappen ha cambiato i suoi pneumatici durante la safety car, con ...

