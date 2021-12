Inter, arriva la firma di Di Marco (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il giorno dopo il successo sul Torino, il settimo consecutivo in campionato, in sede si è presentato Federico DiMarco. Accompagnato dalla famiglia, il mancino ex Verona firmerà il rinnovo del contratto fino al 2026, con relativo adeguamento dell’ingaggio. A breve è atteso il comunicato ufficiale del club. Leggi su footdata (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il giorno dopo il successo sul Torino, il settimo consecutivo in campionato, in sede si è presentato Federico Di. Accompagnato dalla famiglia, il mancino ex Verona firmerà il rinnovo del contratto fino al 2026, con relativo adeguamento dell’ingaggio. A breve è atteso il comunicato ufficiale del club.

