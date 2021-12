Il Piemonte da lunedì 27 è in zona gialla: cosa cambia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Presidente della Regione Alberto Cirio ha annunciato che, da lunedì 27 dicembre, il Piemonte passerà ufficialmente in zona gialla. La novità principale, che potrebbe però essere già anticipata a venerdì 24 con apposita ordinanza regionale, riguarda l’utilizzo obbligatorio, ovunque, della mascherina all’aperto (misura già applicata, singolarmente, da molti Comuni). Per gli accessi a locali come bar e ristoranti, dove NON vi saranno nè il limite delle 4 persone per tavolo nè orari anticipati di chiusura come accadeva con la “vecchia” zona gialla, scattano le regole del Super Green Pass, in vigore fino al 15 gennaio 2022. Chi ha il green pass “base” (da tampone), potrà consumare, al tavolo, solo all’esterno degli esercizi di ristorazione. “Il Piemonte sarà in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Presidente della Regione Alberto Cirio ha annunciato che, da27 dicembre, ilpasserà ufficialmente in. La novità principale, che potrebbe però essere già anticipata a venerdì 24 con apposita ordinanza regionale, riguarda l’utilizzo obbligatorio, ovunque, della mascherina all’aperto (misura già applicata, singolarmente, da molti Comuni). Per gli accessi a locali come bar e ristoranti, dove NON vi saranno nè il limite delle 4 persone per tavolo nè orari anticipati di chiusura come accadeva con la “vecchia”, scattano le regole del Super Green Pass, in vigore fino al 15 gennaio 2022. Chi ha il green pass “base” (da tampone), potrà consumare, al tavolo, solo all’esterno degli esercizi di ristorazione. “Ilsarà in ...

