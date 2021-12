Grande fratello vip, Valeria Marini una furia contro Eva Grimaldi : “Io faccio …” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tensione al Grande fratello vip, soprattutto dopo che alcuni nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia. Ebbene, Alessandro Basciano sembra abbia già messo gli occhi su due giovani e bellissime donne della casa e questo inevitabilmente sta creando parecchie dinamiche all’interno della casa. Ma non è solo questo, visto che nelle scorse all’interno della casa, ci sarebbe stato un litigio piuttosto pesante tra Valeria Marini ed Eva Grimaldi. Ma cosa è accaduto tra le due donne del reality? Grande fratello vip, l’ingresso di Eva Grimaldi crea tensione in casa L’ingresso di Eva all’interno della casa, sicuramente ha dato una ventata di energia e positività. Ad ogni modo, trattandosi di una donna dal ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tensione alvip, soprattutto dopo che alcuni nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia. Ebbene, Alessandro Basciano sembra abbia già messo gli occhi su due giovani e bellissime donne della casa e questo inevitabilmente sta creando parecchie dinamiche all’interno della casa. Ma non è solo questo, visto che nelle scorse all’interno della casa, ci sarebbe stato un litigio piuttosto pesante traed Eva. Ma cosa è accaduto tra le due donne del reality?vip, l’ingresso di Evacrea tensione in casa L’ingresso di Eva all’interno della casa, sicuramente ha dato una ventata di energia e positività. Ad ogni modo, trattandosi di una donna dal ...

